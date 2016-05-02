Masanız sizi hasta etmesin

Günün neredeyse tamamını masa başında geçirdiğiniz bir işiniz varsa dikkat tehlike altındasınız! Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan duruş bozukluklarına bağlı ağrılar sizin de sorununuz olabilir.
İşi masa başında olanlar hep şanslı olarak adlandırılsa da, aslında bütün gün bilgisayarın karşısında hareketsiz oturmak, günümüzün en büyük sorunlarından biri. Beraberinde kilo, duruş bozuklukları, ağrı ve fıtık gibi ciddi hastalıkları da getiren bu sorunun pençesine düşmemek ya da risklerden kurtulmak için yapmanız gerekenler çok büyük değişiklikler değil. Konunun uzmanı Medistate Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekkeşin, masa başında oturanlara yönelik önemli bilgiler verdi.
Kulak çınlamasına dikkat!
Duruş bozukluklarının birçok belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler arasında en sık görülenler boyun, sırt, omuz bölgelerinde ağrı, kulak çınlaması, bacakta ve parmaklarda uyuşma, topukta yanma oluyor.
Op. Dr. Tekkeşin, “Masa başında çalışan kişinin sandalyesi ortopedik değilse, masasında doğru şekilde oturmuyorsa, ekranın uzaklığı ya da yüksekliği doğru şekilde durmuyorsa, duruş bozukluğu devreye giriyor. Ardından sağlık sorunları ortaya çıkıyor” diyor.
Kadınlarda daha fazla görülüyor
Op. Dr. Mustafa Tekkeşin, masa başında çalışmaya bağlı olarak görülen boyun, sırt ve omuz ağrısı şikayetlerin en çok kadınlarda görüldüğünü söylüyor ve bunun sebebinin kadınların bilgisayar karşısında erkeklere oranla daha fazla zaman geçirmeleri olduğunu belirtiyor. Op. Dr. Tekkeşin, “Erkekler, bilgisayarın karşısında yarım saatten fazla duramıyor, daha geniş ve daha rahat davranıyor. Ama kadınlar daha titiz oldukları için başladıkları işi bitirmek istiyor” diyor.
Yapılan diyete dikkat!
Adale vücudun yapısında çok önemli, bu nedenle eğer adaleler güçlü değilse ekleme, kıkırdağa aşırı yük biniyor ve kireçlenme, romatizma ile ağrılara neden oluyor. Bu nedenle zayıflarken dikkat edilmeli. Diyet yapan biri protein ağırlıklı beslenmediğinde adaleden kaybettiği için bu kişilerde daha fazla ağrı görülüyor.
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