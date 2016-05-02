Kusurlarınızı avantaja dönüştürün

Aynadaki yansımamıza bakarken, kariyerimizi ve ilişkilerimizi gözden geçirirken kendimizi acımasızca eleştirmekte üstümüze yok. İçimizdeki o eleştirel cadı konuşup duruyor ve bazen hayatı bize zehir ediyor. Bu cadının ağzını kapatıp olaylara başka bir açıdan bakmaya başlasak ne olur? Peki kendine güvenli olmamanın, mükemmeliyetçiliğin, kararsızlığın ya da sabırsızlığın o kadar da kötü olmadığını bir uzmanın ağzından duysanız ikna olur muydunuz?

Sabırsızlık

Sabırsızlık kötü bir özellik olarak görülüyor ama bir de şöyle düşünün; hızlı olmak iyidir. Hızlı insanlar asla oldukları yerde saymazlar, hiçbir işi yarına bırakmazlar. Eğer siz bir sabırsızsanız yapmanız gereken tek şey sabırsız olacağınız konuyu doğru belirlemek. Bir işin son teslim tarihi belliyse tamam, biraz acele etmenin zararı yok. Ancak önünüzde bol vakit varsa biraz rahat olabilirsiniz.

Kontrol çılgınlığı

Herkese ne zaman ne yapması gerektiğini söyleyen bir kadın mısınız? O zaman siz bir kontrol çılgını olabilirsiniz. Fakat üzülmeyin çünkü kontrol çılgınlığınızla ailenizi bunaltmadan bir denge kurarsanız hiçbir sorun kalmayacak. Bunun için evde iş bölümünüzü net bir şekilde yapmalı ve sonrasına karışmamalısınız.

Aşırı hassasiyet

“Her şeye ağlıyorum”, “Filmlerde bile hıçkırıklara boğuluyorum”. Bunları söyleyen siz misiniz? Üzülmeyin çünkü siz düşünceli, karşısındakine önem veren bir insansınız. Karşınızdaki insanların bu durumdan bir şikayeti yok. Bu durumun sizi yıpratmasına izin vermeyin. Hüzünlerinizi her yere yanınızda taşımayın ve kendiniz için yaşayın.

Mükemmeliyetçilik

Mükemmel olabilmek için bazen hayatı kendilerine zehir dahi etseler mükemmeliyetçilerin çok iyi çalışanlar olduklarını göz ardı edemeyiz. Eğer bir mükemmeliyetçiyseniz işvereninizin işten çıkarmayı en son düşüneceği çalışan olduğunuzu bilmelisiniz. Ama yine de şunu unutmayın; mükemmel olmak için harcadığınız enerjinin sadece yüzde 20’sini sizi rahatlatacak bir hobi için harcarsanız her şey yine mükemmel olur ama siz hayattan daha çok keyif alabilirsiniz.

Özgüven eksikliği

İngiltere’de üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırma, özgüven eksikliği çekenlerin karşı cins tarafından daha fazla tercih edildiklerini ortaya koydu. Kimin aklına gelirdi? Araştırmaya göre, özgüven eksikliği olan kişiler iyi dinleyici ve konuşmak için daha istekli; kendinden emin olanlar ise burnu havada ve kibirli kişiler olarak tanımlandı. Özgüven eksikliği genel olarak olumsuz bir özellik olarak bilinse de araştırmada da görüldüğü gibi bazı durumlarda avantaja dönüşebiliyor.

Kararsızlık

Kırmızı bluzu mu giysem, turuncuyu mu? Tatilde Bodrum’a mı gitsek Marmaris’e mi? Bu akşam o davete katılsam mı katılmasam mı? İnsanın karar vermesi gereken ne çok şey var! Ve siz eğer bir kararsızsanız hayat ne kadar zor… Oysa siz olaylara her yönden bakmayı başarabilen bir insansınız ve bu özelliğiniz size, fikir üretmek gereken işlerde başarı getiriyor. Bu nedenle içgüdülerinize güvenmeyi öğrenin ve hayatın sadece siyah ile beyazdan ibaret olmadığının farkına varın, grileri de kabul edin. Eğer ayakkabı alırken ya da iş değiştirirken yanlış bir karar verdiyseniz bu durumun her zaman tamir edilebilir olduğunu unutmayın.

Formsanté Dergisi Haziran 2011 sayısı

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