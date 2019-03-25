Belki de sorun arkadaş seçiminizdir!

Psikoloji

Formsanté nisan sayısı çıktı

Haber
Türkiye’nin en çok satan sağlıklı yaşam dergisi Formsante sizi yaza hazırlıyor! Şeyda Coşkun’dan hazırlık rehberi, uzmanlardan tavsiyeler, selülite karşı çözüm yolları, yorgunluğu gideren yoga...

10 adımda kötü beslenme alışkanlıklarından kurtulun

Beslenme - Diyet
Şu sıralar beslenme şekliniz sizi mutsuz ediyor ve kötü alışkanlıklarınızdan ötürü kendinizi sağlıksız mı hissediyorsunuz? Önerilerimize kulak verip, sağlıklı beslenme planına geçerek değişimi başlatın! Hazırlayan:...

Hiperseksüalite hakkında her şey!

İlişki
Sağlıklı ve kaliteli bir cinsel yaşam için istekli olmak ne kadar avantajlı görünse de, aşırıya kaçan bazı duygular bağımlılığı ve sorunları da beraberinde getiriyor. Hazırlayan:...

Su altında koşu bandı!

Sağlık
Sporla arası sıkı fıkı olanlar burada mı? Daha sağlam, kuvvetli ve rehabilite edilmiş bir beden için, yeni bir teknik denemeye ve büyük adımlarınızı su...

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RÖPORTAJ

Müzik ve oyunculuk her şeyi!

Hayattaki iki büyük tutkusunu bir araya getirip, mesleğini bu şekilde yapabildiği için kendini çok şanslı hisseden Öznur Serçeler’in spor ve sağlıklı beslenmeyle de arası...

Spor onun için bir yaşam biçimi

Başarılı, güzel, fit... Her zamankinden daha olgun ve daha güçlü bir Merve Boluğur ile karşı karşıyayız! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraf: Murat Sargın Styling: Tülin Demir Makyaj: Fezi Altun Saç:...

Küçük yaşlardan beri sporcu

Güleryüzü, samimi ve doğal tavırlarıyla kendisine yakın hissettiğimiz Yasak Elma’nın Hira’sı Ebru Şahin hakkında bilmedikleriniz bu sayfalarda! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraf: Murat Sargın Styling: Tülin Demir Makyaj: Alp...

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FİTNESS

Arazi koşularına hazır mısınız?

Umarız soğuk havanın ve zorlu doğa şartlarının koşuyla aranıza gireceğini düşünmüyorsunuzdur. Şimdi kendinizi arazi koşularına...

Seratonin ve adrenalin: Doğal mutluluk dopingleri

Egzersiz, tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi ruhsal problemlerle baş etmede de 7’den 70’e herkes için...

22 süper squat

Squat, genel fitness düzeyinizi artıracak, kalça ve bacaklarınızı etkili bir şekilde çalıştıracak harika bir hareket....

Yorucu bir günün ardından yoga

Tüm gün koşturdunuz, ayaklarınıza kara sular indi ya da telefon, e-posta trafiğinden masa başından kalkamadınız....

Fitness Raporu

6 dakikalık antistres egzersizi Çığlık çığlığa bağırmak mı istiyorsunuz? Her yerde yapabileceğiniz altı dakikalık hızlı bir...

GÜZELLİK

Akne izlerinde etkili çözüm

Birçok kişinin yaşam boyu sorun yaşadığı cilt problemlerinden biri de akneler... Her dönem bu konuya ilişkin çeşitli tedavi yöntemleri uygulansa da günümüzde etkin işleler...

Işıltı saçan ifade…

2019 makyajınız nasıl olsun?

Tek hamlede güzelleştiren cilt serumları

Dudaklar kurumasın, yumuşasın…

HABER

Formsanté nisan sayısı çıktı

Türkiye’nin en çok satan sağlıklı yaşam dergisi Formsante sizi yaza hazırlıyor! Şeyda Coşkun’dan hazırlık rehberi, uzmanlardan tavsiyeler, selülite karşı çözüm yolları, yorgunluğu gideren yoga...

SAĞLIK

Formsanté öneriyor
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