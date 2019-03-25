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Sağlık
Sağlık
Su altında koşu bandı!
Sağlık
Obeziteyle mücadele hiç de zor değil!
Sağlık
Ayak sağlığı ihmale gelmez
Sağlık
Siz sorun uzmanlar yanıtlasın
Sağlık
Bel ağrısına son
Beslenme – Diyet
Beslenme – Diyet
Kim demiş yiyemezsin?
Beslenme – Diyet
10 adımda kötü beslenme alışkanlıklarından kurtulun
Beslenme – Diyet
Yoğurttan gelen parlaklık
Beslenme – Diyet
Kilolara Weight Watchers Diyeti ile veda!
Beslenme – Diyet
Tokluk hissiniz uzun sürsün
Fitness
Fitness
Arazi koşularına hazır mısınız?
Fitness
Seratonin ve adrenalin: Doğal mutluluk dopingleri
Fitness
22 süper squat
Fitness
Yorucu bir günün ardından yoga
Fitness
Fitness Raporu
Güzellik
Güzellik
Akne izlerinde etkili çözüm
Güzellik
Işıltı saçan ifade…
Güzellik
2019 makyajınız nasıl olsun?
Güzellik
Tek hamlede güzelleştiren cilt serumları
Güzellik
Dudaklar kurumasın, yumuşasın…
Psikoloji
Psikoloji
Belki de sorun arkadaş seçiminizdir!
Psikoloji
Hastalıklar psikolojimizi nasıl etkiliyor?
Psikoloji
Bu kadar mutluluk fazla olmasın!
Psikoloji
Öfkeyle başa çıkmak elinizde
Psikoloji
10 adımda zihninizi temizleyin
İlişki
İlişki
Hiperseksüalite hakkında her şey!
İlişki
İnsanlık kadar eski, hayat kadar gerçek!
İlişki
Ah şu güven meselesi
İlişki
Partneriniz cinsellikten kaçıyor mu?
İlişki
Aşkın yaşı olur mu?
Yemek
Yemek
Kışa özel lezzetler
Yemek
Annelerden sofranıza tarifler
Yemek
Mutlu hissettiren tarifler
Yemek
Mükemmel bir parti için tek lokmalık lezzetler
Yaşam
Şerife Aksoy’un mutfağından Fermente içecekler
Beslenme - Diyet
Kim demiş yiyemezsin?
Fitness
Arazi koşularına hazır mısınız?
Güzellik
Akne izlerinde etkili çözüm
Belki de sorun arkadaş seçiminizdir!
Psikoloji
Formsanté nisan sayısı çıktı
Haber
Türkiye’nin en çok satan sağlıklı yaşam dergisi Formsante sizi yaza hazırlıyor! Şeyda Coşkun’dan hazırlık rehberi, uzmanlardan tavsiyeler, selülite karşı çözüm yolları, yorgunluğu gideren yoga...
10 adımda kötü beslenme alışkanlıklarından kurtulun
Beslenme - Diyet
Şu sıralar beslenme şekliniz sizi mutsuz ediyor ve kötü alışkanlıklarınızdan ötürü kendinizi sağlıksız mı hissediyorsunuz? Önerilerimize kulak verip, sağlıklı beslenme planına geçerek değişimi başlatın! Hazırlayan:...
Hiperseksüalite hakkında her şey!
İlişki
Sağlıklı ve kaliteli bir cinsel yaşam için istekli olmak ne kadar avantajlı görünse de, aşırıya kaçan bazı duygular bağımlılığı ve sorunları da beraberinde getiriyor. Hazırlayan:...
Su altında koşu bandı!
Sağlık
Sporla arası sıkı fıkı olanlar burada mı? Daha sağlam, kuvvetli ve rehabilite edilmiş bir beden için, yeni bir teknik denemeye ve büyük adımlarınızı su...
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RÖPORTAJ
Müzik ve oyunculuk her şeyi!
Hayattaki iki büyük tutkusunu bir araya getirip, mesleğini bu şekilde yapabildiği için kendini çok şanslı hisseden Öznur Serçeler’in spor ve sağlıklı beslenmeyle de arası...
Spor onun için bir yaşam biçimi
Başarılı, güzel, fit... Her zamankinden daha olgun ve daha güçlü bir Merve Boluğur ile karşı karşıyayız! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraf: Murat Sargın Styling: Tülin Demir Makyaj: Fezi Altun Saç:...
Küçük yaşlardan beri sporcu
Güleryüzü, samimi ve doğal tavırlarıyla kendisine yakın hissettiğimiz Yasak Elma’nın Hira’sı Ebru Şahin hakkında bilmedikleriniz bu sayfalarda! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraf: Murat Sargın Styling: Tülin Demir Makyaj: Alp...
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FİTNESS
Arazi koşularına hazır mısınız?
Umarız soğuk havanın ve zorlu doğa şartlarının koşuyla aranıza gireceğini düşünmüyorsunuzdur. Şimdi kendinizi arazi koşularına...
Seratonin ve adrenalin: Doğal mutluluk dopingleri
Egzersiz, tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi ruhsal problemlerle baş etmede de 7’den 70’e herkes için...
22 süper squat
Squat, genel fitness düzeyinizi artıracak, kalça ve bacaklarınızı etkili bir şekilde çalıştıracak harika bir hareket....
Yorucu bir günün ardından yoga
Tüm gün koşturdunuz, ayaklarınıza kara sular indi ya da telefon, e-posta trafiğinden masa başından kalkamadınız....
Fitness Raporu
6 dakikalık antistres egzersizi Çığlık çığlığa bağırmak mı istiyorsunuz? Her yerde yapabileceğiniz altı dakikalık hızlı bir...
GÜZELLİK
Akne izlerinde etkili çözüm
Birçok kişinin yaşam boyu sorun yaşadığı cilt problemlerinden biri de akneler... Her dönem bu konuya ilişkin çeşitli tedavi yöntemleri uygulansa da günümüzde etkin işleler...
Işıltı saçan ifade…
2019 makyajınız nasıl olsun?
Tek hamlede güzelleştiren cilt serumları
Dudaklar kurumasın, yumuşasın…
HABER
Formsanté nisan sayısı çıktı
Türkiye’nin en çok satan sağlıklı yaşam dergisi Formsante sizi yaza hazırlıyor! Şeyda Coşkun’dan hazırlık rehberi, uzmanlardan tavsiyeler, selülite karşı çözüm yolları, yorgunluğu gideren yoga...
SAĞLIK
Su altında koşu bandı!
Obeziteyle mücadele hiç de zor değil!
Formsanté öneriyor
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