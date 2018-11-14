Bedeninizi onaran yeni trend: Ketofasting
Etrafınızda giderek iki öğün beslenen veya uzun süre aç kalan ya da tahılı, şekeri hayatından çıkaran insanlar çoğalıyor olabilir. Çünkü trend sadece zayıflamak değil,...
Formsanté Ekim Sayısı Çıktı!
Kapağında Tuvana Türkay’ın yer aldığı ekim sayısında sizleri sonbahara özel bakımlar bekliyor. Hem diyet listenizi güncelleyecek hem de cildinize mevsime özel bakımlar sunacak Formsante...
Tek aletle tüm vücut
Egzersiz yapmak için pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. Pilates eğitmeni Ceren Duman, küçük bir topla tüm vücudu çalıştırabileceğiniz etkili bir egzersiz programı hazırladı. Karın, kalça...
Ege Kökenli
“İstediğim şey söz konusuysa savaşçıyımdır.” Başrolünde oynadığı sinema filmi “Aykut Enişte”yle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Ege Kökenli’nin doğal karakteri hem yüzüne hem de çevresine...
Aslı Bekiroğlu içinden geldiği gibi, renkli ve enerjik!
Sosyal medya fenomenliği ile başlayan hikayesine, oyunculuk ile devam eden Aslı Bekiroğlu’nun enerjisine kayıtsız kalmak imkansız! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraflar: Murat Sargın Fotoğraf Asistanı: Zehra Sargın Styling: Tülin...
Mesleğine ve spora olan aşkı bambaşka!
Eğlenceli, başarılı, disiplinli, fit, hareketli, espirili, güçlü (kaslı), sevecen, anaç ve tabii ki çok güzel bir anne! Karşınızda Çağla Şikel! Röportaj: Elif Gürsoy Fotoğraflar: Murat Sargın Styling:...
Kardiyo egzersizleri neden önemli?
Kardiyorespiratuar egzersiz yani “kardiyo” olarak da bilinen egzersizler, kalp ve dolaşım sistemini harekete geçiriyor. Bu...
Tek aletle tüm vücut
Egzersiz yapmak için pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. Pilates eğitmeni Ceren Duman, küçük bir topla tüm...
Nasıl bu kadar fit kalabiliyor?
Tüm dünyanın beğenerek takip ettiği, hem güzellikleriyle hem güçlü duruşlarıyla gönüllerde taht kuran ünlü yıldızların...
3 adımda dizleri güçlendirin!
Yanlış hareketler, fazla kilo, hareketsiz yaşam tarzı derken vücudumuzun yükünü taşıyan dizlerimiz bir bakmışsınız alarm...
Gelecekteki sen teşekkür edecek
Gençlik geçici, zaman bedenimizi yaşlandırıyor. Ancak İngiliz araştırmacılara göre egzersiz vücudunuzu genç ve sağlıklı tutmak...
12 Saat Kalıcı Kokusu ile Yeni Pure Line Duş Jelleri!
Unilever’in tüketicileri en ideal duş jeli ile buluşturmak üzere Türkiye’deki kadınları dinleyip, onlar için tasarladığı yeni Pure Line Duş Jelleri, 10 farklı varyantı ile...
Formsanté Eylül Sayısı Çıktı!
Sağlıklı yaşamın dergisi Formsante, sizi sonbahara hazırlıyor. Mevsime özel diyet listesinden, ev yapımı doğal maskelere, tüm vücudu çalıştıran egzersiz programlarından gençliği koruyan estetik yöntemlere...
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