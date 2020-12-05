Kolay vegan dondurma nasıl yapılır? İşte vegan dondurma tarifi
Vegan yaşam biçimini benimsemiş kişiler için birbirinden lezzetli tarifler bulunuyor. Bunlardan biri de dondurmadan vazgeçemeyenler için vegan dondurma tarifi. Peki, vegan dondurma nasıl yapılır?...
Almanya’da mutasyon krizi! İşte koronavirüs tablosu ve vaka sayısı
Çin'in Wuhan eyaletinden yayılmaya başlayan koronavirüs Aralık ayının geldiği bugünlerde tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Almanya da artan koronavirüs rakamlarından dolayı sıkıntı yaşayan ülkelerden biri....
Çin koronavirüs vakası ve son durumu nedir? İşte Çin koronavirüs tablosu
Çin'in Wuhan kentinde başlayan Covid-19 pandemisi kısa sürede Çin'in tüm eyaletlerine yayılmıştı. Ancak Çin'in kısa sürede aldığı önlemler ve kısıtlamalarla vaka sayısında büyük oranda...
İtalya koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve son durumu
Koronavirüs (Corona Virüs) salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgının uzun süre en fazla etkilediği ülkeler arasında İtalya da vardı. Peki, İtalya'da en...
Güney Kore koronavirüs tablosu son durumu ve vaka sayısı
Tüm dünyada artan koronavirüs vaka sayıları Güney Kore'yi de etkiledi. Güney Kore'de günlük vaka sayıları birinci dalgada görülen rakamları geride bıraktı. Bunun üzerine Güney...
Başak Gümülcinelioğlu: Aşk benim için dünyadaki en önemli şey!
“Sen Çal Kapımı” dizisiyle son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Başak Gümülcinelioğlu, oyunculuğun yanı sıra müzikteki yeteneğini de diziye taşıyor. Diziye şarkı besteleyen ve seslendiren...
Hercai dizisinin Handan’ı Gülçin Hatıhan nasıl 60 kilo verdi? Formsanté’ye anlattı
Röportaj / YAĞMUR TOPÇU Onu nereden mi tanıyoruz? 90'lı yılların en ünlü dizilerinden Çılgın Bediş, Kaygısızlar sonrasında Poyraz Karayel, şimdi ise Hercai ve ismini sayamadığımız...
Ceren Yılmaz: Kesinlikle sakin bir insan değilim
Ceren Yılmaz kimdir? Formsante arşivinden yakından bakalım... 1Başrolünde oynadığı Zümrüdüanka dizisi nedeniyle vaktinin çoğunu Ürgüp’te geçiren güzel oyuncu Ceren Yılmaz ile İstanbul’a geldiği sayılı...
Hangi kahve kaç kalori? En çok içilen kahvelerin kalori tablosu
Kahve seçerken fazla kilo kontrolü sağlamak için kahvelerin kalori değerine bakmak gerekir. Peki her gün içtiğimiz kahvelerin kalorisi ne kadar? Diyetisyen Perihan Kılıç, liste...
Sağlıklı beslenmenin 4 hali ve 4 leziz tarif
Doğru beslenme alışkanlığı edinmek ve yaşam boyu sağlıklı kalmak istiyorsanız, beslenme şekliniz başta olmak üzere hayatınızda birçok değişikliğe izin vermeniz gerekiyor. Böylece hem lezzetli...
Turşu nasıl kurulur? Turşu kurarken dikkat edilmesi gereken 10 kural
Bir yandan Covid-19 enfeksiyonu, bir yandan mevsimsel hastalıklar derken bağışıklık sisteminin güçlü olması her zamankinden çok daha önemli. Lezzetli olduğu kadar bağışıklığı güçlendirmeye katkı...
İşte uzun vadede daha etkili sonuçlar alabileceğiniz bakım ürünleri
Bakım ritüelinizi az ama öz felsefesiyle gözden geçirmeye ne dersiniz? Uzun vadede, daha etkili sonuçlar alabileceğiniz cilt bakım ürünleri hem sadeleşmenize hem de güzelleşmenize...
Göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır? İşte iyileşme süreci
Gözleriniz, insanların size baktıklarında fark ettikleri ilk özelliktir. Gözleriniz sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteriyorsa veya sizi yorgun ya da öfkeli gösteriyorsa, göz kapağı cerrahisinden...
Kışın ışıl ışıl, parlak bir cilde sahip olmak için tüyolar
Cilt en çok soğuk havalarda olumsuz etkilenir. Soğuk olması nedeniyle iyi bir bakım yapılmazsa cildimiz kurur, matlaşır donuk bir görünüme dönüşebilir. Ayrıca cilt konusunda...
Abdominal aort anevrizması nedir, neden olur? İşte tedavi yöntemleri
Sinsi gelişen balonlaşma: Abdominal aort anevrizması! Peki, nedir bu abdomina aort anevrizması? Kalp ve Damar...
Böbrek taşı belirtileri nelerdir, neden olur? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle evde kaldığımız ve hareketsiz yaşam sürdüğümüz bu dönemde değişen beslenme alışkanlıkları ve...
Beyin “anne” moduna geçtikten sonra içinde yaşanan değişimler
Annelik büyülü bir süreçtir. Bu sürece adapte olmak, yeni farklılıklara uyum sağlayabilmek için anne adayının...
Obeziteden kurtulan hastaların idrar kaçırma sorunu düzeliyor!
Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, aşırı kilo ve hareket kısıtlığı döngüsünün çözülmezse eğer...
Genital siğil nasıl geçer? İşte genital siğil tedavisi ve çeşitleri
Siğil HPV (Human Papilloma Virus ) denilen bir virüsün neden olduğu çok sık ve yaygın...
Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir?
Ayakta duramayacak kadar başınız dönüyor, gözlerinizi kapatsanız bile baş dönmeniz geçmiyorsa vertigo problemi ile karşı...
Kolay vegan dondurma nasıl yapılır? İşte vegan dondurma tarifi
Vegan yaşam biçimini benimsemiş kişiler için birbirinden lezzetli tarifler bulunuyor. Bunlardan biri de dondurmadan vazgeçemeyenler...
Kırmızı pancar faydaları nelerdir? İşte kırmızı pancar salatası ve çorbası
Kalsiyum, a ve c vitaminleri, folik asit, manganez, potasyum ve lif yönünden zengin olan kırmızı...
Neden kilo veremiyorum? İşte kilo vermeyi zorlaştıran 10 etken!
Pandemi süreciyle birlikte evde geçirilen zamanın artıp hareketliliğin kısıtlanması, buna karşın sürekli bir şeyler yeme...
Vegan kalıp peynir nasıl yapılır? İşte vegan peynir yapımı
Vegan yaşam tarzını benimsemiş kişiler için yapılan tariflerin denenmiş ve lezzetli olması çok önemlidir. Vegan...
Kabak detoksu nasıl yapılır? Zayıflatır mı? 3 günlük kabak detoksu tarifi
Son günlerde etrafınızdan sıklıkla 'Kabak detoksu' kelimesi mi duyuyorsunuz? Peki, herkesin konuştuğu bu kabak detoksu...
Geçmeyen kış yorgunluğunu yenmek için öneriler
Sabahları yorgun uyanma, gün içinde kendini halsiz hissetme, huzursuzluk, karamsarlık gibi durumlar yaşıyorsanız kronik yorgunluk...
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